Lazio show anche a Como con doppio Castellanos (5-1). La Roma si rialza contro il Toro: decide Dybala

Concluse le gare delle 20.45 con in campo le due romane che sorridono entrambe.

La Lazio vince 5-1 a Como. Un successo fondamentale per i biancocelesti che salgono al terzo posto insieme ad Atalanta e Fiorentina a 19 punti. Primi 20 minuti di grande equilibrio con poche emozioni. Al 27′, mischia in area di rigore, Dossena colpisce con il braccio la palla. Il VAR decreta il calcio di rigore per la Lazio. Castellanos non sbaglia per il vantaggio biancoceleste. Al 31′ arriva il raddoppio: azione della Lazio sulla sinistra, palla a Pedro che calcia a giro e insacca il 2-0.

Nella ripresa, il Como la riapre all’improvviso con un grande gol di Mazzitelli al 53′. Poi accade di tutto. In due minuti una espulsione per parte. Prima al 62′ Braunoder per i lariani, poi Nuno Tavares per la Lazio. Gli spazi si allargano e ne approfitta la Lazio. Al 71′ Patric trova il 3-1 per i biancocelesti, poi Castellanos al minuto 81 trova il 4-1. Nel recupero arriva anche il 5-1 con Tchauna. La Lazio ottiene la sesta vittoria sulle ultime 7 gare, sale al terzo posto e scavalca la Juve.

All’Olimpico, anche la Roma batte il Torino 1-0. Gara molto equilibrata decisa da uno svarione dei granata, con Linetty che regala palla a Dybala che ha approfittato del regalo al 20′ per il vantaggio dei giallorossi dopo la dura sconfitta a Firenze.

Foto: sito Lazio