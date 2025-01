Lazio show: 3-0 alla Real Sociedad dopo i primi 45 minuti. Infortunio per Nuno Tavares

Grandissima Lazio nei primi 45 minuti all’Olimpico contro la Real Sociedad. E’ 3-0 per la compagine di Baroni in una partita già in archivio all’Olimpico.

Lazio subito avanti dopo 5 minuti. Da calcio d’angolo, svetta di testa Gila che sblocca subito la contesa. La Real Sociedad prova a rimettersi in carreggiata, ma alla mezz’ora viene colpita e affondata. Munoz, già ammonito, viene espulso e lascia i suoi in 10 uomini.

Lazio che ne approfitta subito e trova il 2-0 con Zaccagni. Azione ben orchestrata a sinistra, Isaksen serve Nuno Tavares, il portoghese crossa e trova ancora una volta il danese, bravo a mettere la palla a rimorchio per l’accorrente numero 10, che apre il piattone e sigla il 2-0 contro la Real Sociedad. Arriva il 3-0 con il gol del Taty Castellanos al 35′ e gara in ghiaccio ampiamente. Unico neo per i laziali, non di poco conto, è al 40′ un problema a Nuno Tavares. Il portoghese si accascia a terra dopo uno scatto per un problema muscolare. Al suo posto è entrato Dele Bashiru. Termina il primo tempo con una Lazio in controllo ma con il problema per Nuno Tavares.

Foto: twitter Lazio