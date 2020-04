Lazio, senti Cataldi: “Scudetto? Vogliamo ripartire da dove abbiamo lasciato”

Il centrocampista biancoceleste Danilo Cataldi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Lazio Style Radio. Di seguito le sue considerazioni: “Il campo mi manca tanto, tantissimo, anche i compagni e lo staff. È una cosa fisiologica, l’allenamento è un modo per staccare. È un periodo particolare per tutti, nessuno ha mai vissuto momenti così, ho chiesto anche alla mia famiglia. Bisogna rispettare tutto quello che ci viene detto per tornare ad abbracciarsi il prima possibile. Il gruppo nostro di squadra è molto attivo tutti i giorni. Lo stop? Sicuramente eravamo in un momento molto positivo, purtroppo però non possiamo farci nulla. È stato un colpo di fulmine e ha preso alla sprovvista tutti i settori. Quando si ripartirà, spero il prima possibile, saremo tutti pronti per riprendere da dove abbiamo lasciato. Sono convinto di questo, abbiamo voglia di ripartire e sappiamo dove dobbiamo andare. La squadra ha fatto un campionato incredibile e penso possa dare ancora tante soddisfazioni ai tifosi. Cosa sarei disposto a fare per lo scudetto? Chiedetemi tutto, a parte la mia famiglia darei qualsiasi cosa (ride, ndr). Fatemi una lista! Sarebbe la cosa più bella e gloriosa di tutte, perché vincere il campionato è la più difficile di tutte: serve una continuità incredibile per arrivare davanti a 19 squadre. Abbiamo sempre detto che il nostro obiettivo era la Champions e dobbiamo staccarci ancora di più dal quinto posto. Però siamo lì in alto, vediamo, dobbiamo lottare fino alla fine”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio