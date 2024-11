Lazio sempre più su: una magia di Zaccagni per sbancare Monza

La Lazio continua a volare. L’Aquila vince anche a Monza e arriva alla sosta di gran carriera, a quota 25 punti. In attesa di Inter-Napoli, i biancocelesti sono primi insieme ad Atalanta, Fiorentina e proprio i campani che attendono di scendere in campo.

Partita controllata dai biancocelesti, con un gran primo tempo. Devastante la Lazio sull’asse sinistro Nuno Tavares-Zaccagni, che ha fatto male alla compagine dell’ex Nesta. La gara si sblocca con una magia di Zaccagni, al 36′, una conclusione imparabile per Turati.

Il Monza nella ripresa ci prova, Nesta effettua un paio di mosse che mettono un po’ in difficoltà la Lazio che però tiene e non corre tanti rischi. Anzi, nel finale, Castellanos ha due clamorose palle gol per chiudere la gara, la prima la calcia alta, la seconda, un colpo di testa ben parato da Turati. Il Monza ci prova fino alla fine, creando pericoli, soprattutto in mischia ai biancocelesti. Ultima chance una punizione pericolosissima per i brianzoli. Caprari però calcia sulla barriera. Finisce 1-0 per la Lazio. I biancocelesti volano a 25 punti, al momento in vetta. Il Monza resta ultimo, insieme al Venezia, a 8 punti.

Foto: sito Lazio