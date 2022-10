Lazio-Salernitana, le formazioni ufficiali: panchina per Milinkovic-Savic

Alle 18 scenderanno in campo Lazio e Salernitana per la dodicesima giornata di Serie A. Esclusione a sorpresa per Maurizio Sarri: panchina per Milinkovic-Savic, al suo posto Luis Alberto. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici. S

Lazio(4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All. Sarri

Salernitana(3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Mazzocchi, Candreva, Radovanovic, Coulibaly, Bradaric; Piatek, Bonazzoli. All. Nicola

Foto: Milinkovic-Savic Instagram