Lazio, Rovella lascia l’allenamento dopo uno scontro: a rischio la Supercoppa

Apprensione per Maurizio Sarri alla vigilia della semifinale di Supercoppa: Nicolò Rovella ha abbandonato preventivamente l’allenamento a seguito di uno scontro. A riferirlo è SportMediaset, che sottolinea come lo scontro fortuito con il brasiliano Felipe Anderson possa davvero mettere in discussione la sua presenza domani sera. Nelle prossime ore si capirà se il regista di Sarri sarà disponibile o meno.

Foto: Instagram Rovella