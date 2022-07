Lazio, Romero: “Sarri mi sta aiutando, voglio continuare a migliorare”

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel al termine dell’allenamento pomeridiano, il giovane Luka Romero ha commentato così questi giorni di ritiro con la Lazio: “Il ritiro procede bene, c’è molta voglia per l’inizio della nuova stagione. Gli allenamenti sono molto duri fisicamente, ma stiamo accumulando così energie per la prossima stagione. Abbiamo una squadra molto buona, è sempre difficile trovare spazio data la concorrenza. Io comunque do il massimo per trovare spazio. Il primo anno è stato positivo, sono felice delle occasioni avute nello scorso campionato. Quest’anno voglio giocare maggiormente e dimostrare di meritare lo spazio avuto. Ogni giorno mi alleno al massimo perché voglio sempre giocare ed essere pronto quando Sarri mi chiama in causa. Sento che sto crescendo giorno dopo giorno ascoltando il mister ed imparando dai più grandi”.