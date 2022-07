Lazio: Romagnoli-Maximiano-Casale ok una settimana fa. Su Provedel, Ilic e Acerbi…

La Lazio sta raggiungendo tutti gli obiettivi di mercato. Nella notte tra domenica e lunedì scorsi vi avevamo parlato degli accordi raggiunti per Casale, Romagnoli e Maximiano, si trattava di aspettare solo le formalità burocratiche. Una settimana dopo è tutto ok (Romagnoli è una storia che per noi parte addirittura da settembre scorso…) e si tratta di organizzare le visite. Dopo Casale, entro le prossime 48 ore toccherà a Romagnoli e Maximiano, in modo di permettere a entrambi di raggiungere Maurizio Sarri in ritiro. Normalità burocratiche. Adesso l’allenatore spera di aver presto Ivan Provedel, l’altro nome per la porta che vi abbiamo anticipato. La trattativa con lo Spezia sta andando avanti, Provedel vuole la Lazio a ogni costo, lo Spezia intende sostituirlo con Falcone, gli inserimenti di altri club vanno sempre temuti ma oggi la strada è questa. E poi? C’è un nome a caratteri cubitali, quello di Ivan Ilic, addirittura inedito lo scorso 27 maggio. In linea di massima dovrebbe uscire Luis Alberto, ma Sarri spera di avere Ilic a prescindere perché è un centrocampista che apprezza in modo assoluto. Dipenderà molto dalle uscite, vedremo cosa accadrà con Muriqi dopo il naufragio della trattativa con il Bruges. E Acerbi? Ci sono stati contatti con il Monza, qualche sondaggio dall’estero, tra le big l’Inter ha già detto no, vedremo se cambierà qualcosa.

Foto: Instagram Personale