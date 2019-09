Lazio e Roma si dividono la posta: finisce 1-1, in gol Kolarov e Luis Alberto

Derby spettacolare all’Olimpico. Al 17′ sblocca Kolarov su rigore, dopo un palo per parte, colpito prima da Leiva e poi da Zaniolo. Dunque altri due legni per la Lazio, con Immobile e Correa nel giro di un minuto. Al 28′ è ancora Zaniolo a centrare il palo, il quinto del primo tempo. Nella ripresa il pari di Luis Alberto che chiude la partita. Nel finale c’è spazio anche per la traversa scheggiata da Parolo, il sesto legno di un derby da record. È la squadra di Inzaghi a prendere l’iniziativa e a comandare le operazioni fin dalle prime battute. Dopo appena due minuti, Lucas Leiva scuote la porta giallorossa colpendo un clamoroso palo interno a Pau Lopez battuto. La risposta romanista non si fa attendere: Zaniolo resiste alla carica di due avversari e scarica un gran tiro da fuori, ma il risultato è lo stesso. Dopo un paio di occasioni per Immobile e Milinkovic-Savic, proprio il serbo colpisce ingenuamente la sfera con la mano in area di rigore. Guida non ha dubbi e indica il dischetto, Kolarov è perfetto nell’esecuzione. I biancocelesti attaccano a testa bassa ma le speranze di raggiungere subito il pari vanno a infrangersi ancora contro il legno: due volte in due minuti, per la precisione, perché prima Immobile rischia di spaccare il palo destro, poi Correa prova a piazzare, mancando di nuovo di pochissimi centimetri il bersaglio grosso. Nella ripresa la Lazio parte meglio. La Roma abbassa la linea e soffre le verticalizzazioni della squadra di Inzaghi che trova il pareggio al 60′ grazie alla rete di Luis Alberto, che da dentro l’area di rigore batte un incolpevole Pau Lopes. Le aquile giocano meglio visto il calo fisico della Roma, ma la gara non si schioda dal pareggio.

Foto: AS