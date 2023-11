Lazio-Roma si accontentano: il derby finisce 0-0

ma non sono mancate le occasioni da una parte e dall’altra. Buon inizio della Roma, che crea diverse chance con Karsdorp. Al 12′, gol annullato a Cristante per i giallorossi. Risponde la Lazio con una traversa clamorosa di Luis Alberto, che calcia quasi da fermo. Al 29′, miracolo di Rui Patricio su Romagnoli, che di testa su corner impegna severamente il portiere.

Gara che si innervosisce, ammoniti sul finale sia Immobile che Lukaku e lo stesso Sarri. Derby acceso comunque e molto teso. Si va all’intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa meno chance da gol. Parte meglio la Roma. Dybala crea una chance servendo Bove, ma il centrocmapista viene murato. Fioccano i cartellini gialli, poche lo occasioni da gol. Nel finale ci prova Immobile, ma non trova la porta. Finisce con un giusto pareggio, 0-0. Un punto per parte, che vede la Roma salire a 18 punti, la Lazio a 17.

Foto: twitter Lazio