Lazio, rischio squalifica per Lazzari: prova tv per la frase blasfema contro l’Inter

Fa e farà discutere un episodio avvenuto durante Inter-Lazio. Al 51′ minuto Manuel Lazzari viene ripreso dalle telecamere mentre bestemmia, a pochi passi dal quarto uomo. Labiale inconfondibile e audio chiaro, che non è passato inosservato ai molti spettatori. La palla passa adesso alla Procura Federale, che valuterà se procedere o meno con la segnalazione al Giudice Sportivo per eventuali sanzioni. Non la prima volta in stagione, dopo i già noti episodi di Buffon contro il Parma e l’Inter in Coppa Italia, e di Bryan Cristante dopo l’autogol contro il Bologna (e ad oggi unico caso effettivamente sanzionato).

Foto: Twitter Lazio