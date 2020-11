Ivo Pulcini non sarà sentito oggi dalla procura federale in merito al caos tamponi della Lazio. Il medico non si è presentato all’audizione a causa, pare, di problemi di salute. Una motivazione che non farà scattare il deferimento a suo carico, visto che già una prima volta aveva saltato la convocazione a causa di una pec visionata in ritardo.

Foto: logo Lazio