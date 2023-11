Lazio, rifinitura in vista del Celtic: assente Provedel

Allenamento in corso per la Lazio alla vigilia della sfida contro il Celtic, gara valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Quattro gli assenti agli ordini di Maurizio Sarri. Oltre agli infortunati già noti Alessio Romagnoli, Nicolò Casale e Mattia Zaccagni, assente anche Ivan Provedel. Da una prima ricostruzione il portiere biancoceleste ha saltato l’allenamento odierno a causa di un attacco influenzale.

Foto: Instagram Provedel