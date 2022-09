Lazio: riaperta la campagna abbonamenti

La Lazio ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023. La notizia è arrivata alla fine della partita contro il Verona di ieri sera: “La società sportiva Lazio annuncia ufficialmente che riaprirà la campagna abbonamenti”, questa la frase pronunciata dallo speaker.

Al momento non ci sono noti tutti i dettagli ma la società ha postato un video che dice: “Noi siamo qua…la campagna abbonamenti sta per riaprire”, facendo preannunciare che a breve arriveranno novità in casa biancoceleste.

Foto: Twitter Lazio Logo