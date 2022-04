Lazio, recuperati Luiz Felipe e Luis Alberto: ci saranno a Genova

Buone notizie per Sarri. Si sono rivisti quest’oggi, quasi a sorpresa, Luiz Felipe e Luis Alberto in casa Lazio. Assenti da inizio settimana, sono tornati oggi a lavorare in gruppo. Il difensore era alle prese con un problema al ginocchio, lo spagnolo con sintomi influenzali. Per entrambi intera seduta coi compagni e tutto lascia pensare che ci saranno con il Genoa. Da capire, però, se dal primo minuto.

FOTO: Twitter Lazio