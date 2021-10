Lazio, pubblicato il bilancio 2021: Muriqi costato 19,9 milioni. Plusvalenza con Badelj

La Lazio ha reso pubblico il bilancio aggiornato al 30 giugno 2021. Dal punto di vista delle entrate Muriqi è costato al club biancoceleste 19,9 milioni, Fares 7,9 milioni (ora in prestito al Genoa) mentre Akpa Akpro 12,7 per un investimento totale di 40,5 milioni. Capitolo uscite: minusvalenza da 209 mila euro con la cessione di Bastos all’Al Ain. Berisha ceduto invece al Reims per 4,5 milioni.

FOTO: Logo Lazio