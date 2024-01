Lazio, problemi per Zaccagni nel riscaldamento: gioca Pedro

Cambio dell’ultimo minuto nella formazione della Lazio, che alle 20 affronterà l’Inter nella seconda semifinale di Supercoppa italiana all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh. Maurizio Sarri ha deciso di schierare Pedro in attacco con Felipe Anderson e Immobile. Da capire le motivazioni, anche se probabilmente legate alle condizioni non ottimali di Mattia Zaccagni, uscito anzitempo nel riscaldamento, che però andrà in panchina e sarà quindi a disposizione a gara in corso.

Foto: Instagram Zaccagni