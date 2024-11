Lazio, problemi per Dia. L’attaccante ha contratto la malaria in Nazionale

Problema per la Lazio che perde Dia. L’attaccante, ex Salernitana, ha contratto la malaria in Nazionale. Lo annuncia la Federazione del Senegal sui canali ufficiali: “La FSF informa il pubblico che i giocatori Boulaye Dia e Lamine Camara sono fuori per la partita tra Burkina Faso e Senegal di giovedì 14 novembre 2024.

Boulaye Dia ha avuto un attacco di malaria il giorno della partenza per Bamako, motivo per cui è rimasto a Dakar per continuare le cure. Per quanto riguarda Lamine Camara, ha avuto dolore all’adduttore nelle ultime due sessioni di allenamento.

I medici della nazionale stanno monitorando da vicino l’andamento sanitario di entrambi i giocatori”.

Foto: Instagram Lazio