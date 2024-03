Al termine della seduta di allenamento odierna, è arrivata una brutta notizia per Tudor. L’esterno biancoceleste Manuel Lazzari è rientrato in anticipo negli spogliatoi a causa di un problema al polpaccio, cosa che mette in serio dubbio la sua presenza nel match contro la Juve. Qualora non dovesse farcela sono Marusic e Felipe Anderson gli uomini più indicati ad agire sulle fasce nel nuovo 3-4-2-1.

Foto: Instagram Lazio