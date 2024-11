Lazio, primo pareggio (0-0) dopo 4 vittorie. Traversa di Guendouzi, manca un rigore su Isaksen

Si è conclusa a reti inviolate la gara all’Olimpico tra Lazio e Ludogorets. Una sfida che ha visto gli ospiti difendersi a oltranza, cercando di soffocare le trame offensive degli uomini di Baroni. Nel primo tempo, la Lazio ha avuto le sua migliori occasione al 38esimo e al 40esimo con Boulaye Dia, ma il centravanti non è riuscito a trovare la via del gol.

Nella ripresa, lo stesso copione, Lazio in pressione alla ricerca del gol e Ludogorets arroccato in difesa e a cercare le ripartenze. Al 77′, la Lazio reclama un calcio di rigore. Fallo di Marcus su Isaksen, abbastanza evidente. L’arbitro viene richiamato al VAR per visionare l’azione ma tra lo stupore generale non assegna il penality ai capitolini.

La Lazio non demorde, al minuto 81 chance per Guendouzi, clamorosa traversa per il centrocampista francese. Assalto finale dei biancocelesti ma alla fine la porta dei bulgari resta immacolata. Finisce 0-0 all’Olimpico, niente record per la Lazio, che voleva la quinta vittoria di fila in Europa League. Lazio che sale a 13 punti, dopo 4 vittorie di fila, resta sempre in vetta ma insieme all’Athletic Bilbao e in serata anche Ajax ed Entracht possono raggiungere il primo posto.

Foto: twitter Lazio