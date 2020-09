Dopo il pareggio di sabato contro la Triestina, la Lazio ha vinto la sua prima amichevole stagionale per 1-0 contro il Padova (Serie C). A decidere la sfida è stato un autogol di Fazzi su una punizione di Luis Alberto nel finale di gara. Buonissima prestazione all’esordio da titolare con i bianco celesti per Pepe Reina che, sullo 0-0, ha respinto un rigore di Ronaldo.

Foto: Sito Lazio.