Lazio, presentata la nuova maglia “green”

La Lazio ha presentato la sua nuova maglia Home e ci sarà una novità rispetto al passato. Il kit sarà completamente ecosostenibile. Ecco il comunicato con cui il club biancoceleste presenta la maglia: “La campagna di lancio della nuova maglia della S.S.Lazio è stata pensata con l’obiettivo di attirare la maggior attenzione possibile su un tema così caro e condiviso da Macron e S.S.Lazio: la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente. Una campagna che ha voluto comunicare come la maglia della S.S.Lazio possa essere ‘green’ pur essendo naturalmente biancoceleste come vuole la storia e la tradizione della più antica squadra della Capitale. La nuova maglia della S.S.Lazio quest’anno ha un’anima ‘sostenibile’, grazie al tecnologico ed ecologico tessuto utilizzato dal brand italiano per realizzarla: l’Eco-Softlock proveniente da plastica riciclata e certificato secondo il più importante standard internazionale per la produzione sostenibile di indumenti e prodotti tessili il Global Recycled Standard”.

Foto: Twitter Lazio