Lazio, presentata la maglia dei 125 anni

Dopo il Milan che ha festeggiato i 125 anni l’anno scorso, è arrivato il tempo per la Lazio che ha presentato la maglia per l’anniversario del 125esimo compleanno del club. La maglia verrà indossata domani nella sfida contro il Como. Maglietta che è di natura vintage e retrò. Lazio e Mizuno (sponsor, ndr) hanno scelto di stilizzare l’aquila, il logo dei biancocelesti e lasciarla di un bianco semplice con alcuni dettagli in nero, blu e celeste che vengono ripresi anche nelle maniche. Azure Blue è il colore scelto per la divisa dei portieri.

Foto: sito Lazio