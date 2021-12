Lazio, pratica chiusa nel primo tempo: 3-1. Espulso Milinkovic-Savic. D’Aversa torna nei guai

La Lazio si impone nettamente 3-1 in casa della Sampdoria. Un successo netto per gli uomini di Sarri che rispondono alle critiche e al periodo poco positivo.

La sfida si decide nel primo tempo, I biancocelesti all’intervallo sono avanti 3-0, grazie ad un gol di Milinkovic-Savic al 7′. Poi doppietta di Immobile al 17′ e al 37′ per fissare il punteggio sul momentaneo 3-0.

All’intervallo esce Immobile per un fastidio al ginocchio, e visto il punteggio, Sarri non lo rischia inserendo Muriqi. nella ripresa la Samo ci prova, ma non riesce ad incidere dalle parti di Reina.

Episodio degno di nota, l’espulsione di Milinkovic-Savic al 67′ per proteste reiterate all’arbitro Fabbri.

Accade poco fino ai minuti di recupero, quando Gabbiadini segna la rete della bandiera dell’1-3.

Per D'Aversa è la seconda sconfitta consecutiva. L'allenatore, già messo in discussione, torna nei guai alla vigilia del derby. Foto: Twitter Lazio