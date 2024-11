Lazio-Porto, le formazioni ufficiali

Alle 21:00 si gioca l’affascinante gara di Europa League tra Lazio e Porto. I padroni di casa sono in ottima salute, e sono reduci da una convincente vittoria in campionato, per 2 a 1 contro il Cagliari. Il Porto non è da meno, e il risultato dell’ultima gara recita un 4 a 0 casalingo contro l’Estoril Praia. Qui di seguito le formazioni ufficiali.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni

PORTO (4-2-3-1): Costa; Namaso, Djalò, Perez, Moura; Varela, Eustaquio; Martim Fernandes, Fabio Vieira, Galeno, Omorodion. Allenatore: Vitor Bruno

Foto: Instagram Tavares