Lazio in partenza per il Portogallo: non c’è Immobile per influenza

Alla fine l’ottimismo della mattinata non ha trovato riscontro: Ciro Immobile non partirà con la squadra verso Oporto. L’attaccante, alle prese con sintomi influenzali, aveva saltato la rifinitura ma sembrava che potesse seguire i compagni in Portogallo per poi scendere in campo domani sera. Pochi minuti fa, invece, è arrivata la tegola per la Lazio, che ha preso atto del peggioramento delle condizioni fisiche dell’attaccante e lo ha escluso dalla lista dei convocati.

Foto: Twitter Lazio