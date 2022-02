Lazio, perché Romagnoli è quasi una priorità

La Lazio ha dimostrato a Oporto di essere in crescita. Un buonissimo primo tempo contro un avversario di spessore europeo, con esperienza e che aveva anche sfiorato la qualificazione agli ottavi di Champions. Ma la notte di Oporto (con pesanti assenze, Immobile in testa) ha evidenziato lacune difensive dei singoli, in testa Luiz Felipe protagonista in negativo nelle due gol di Toni Martinez. Un serata negativa può starci, ma certi errori non sono ammissibili.

Ora bisogna fare valutazione per il futuro: Luiz Felipe è in scadenza e non ha accordi per il rinnovo. Anzi, come anticipato, c’è un derby di Siviglia in corso con il Siviglia che sgomma. Vedremo se la Lazio rilancerà, ma in una situazione del genere intervenire lì è quasi una priorità. Vi abbiamo raccontato di Alessio Romagnoli, dai sondaggi di settembre ai contatti concreti di pochi giorni fa. Si può chiudere a poco più di 3 milioni a stagione più bonus, non ci sono firme ma i discorsi andranno avanti. Anche perché il Milan non ha rilanciato, la Juve (interessata) per ora è in stand-by. E giocare d’anticipo per la Lazio sarebbe una mossa importante. Vedremo.

Foto: Sito Milan