Lazio, per Lazzari infrazione a carico dell’apice rotuleo del ginocchio destro

Report medico della Lazio per quanto concerne le condizioni di Manuel Lazzari. Il club biancoceleste comunica infatti che il laterale è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato un’infrazione a carico dell’apice rotuleo del ginocchio destro, riportata nel corso dell’ultima partita con il Como. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero.

Foto: sito Lazio