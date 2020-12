Per Mohamed Fares e la Lazio non è un buon momento: l’algerino, già fuori dall’elenco dei convocati per la partita contro il Benevento, ha riportato uno stiramento al polpaccio che lo costringerà a rimanere fuori per almeno 20-30 giorni.

L’esterno salterà le ultime due partite del 2020, Napoli e Milan e anche le prime del nuovo anno. L’obiettivo è recuperarlo per il derby del 17 gennaio.