Lazio, Pedro ko. Esordio per Jovane Cabral al 22′

Inizio difficile per la Lazio a Udine. Dopo aver preso il gol a freddo di Deulofeu, la Lazio ha perso al 22′ anche Pedro, out per un problema alla caviglia.

Grana per Sarri, che deve già rinunciare a Immobile e Luis Alberto. Al posto di Pedro è entrato Jovane Cabral, che ha esordito con la maglia biancoceleste.

Foto: Twitter Lazio