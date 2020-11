Lazio, ok dell’ASL per i Nazionali. Acerbi bloccato dalla FIGC

Alcuni elementi della Lazio hanno avuto il via libera dall’ASL di Roma per raggiungere le rispettive Nazionali. Alcuni, come Milinkovic e Correa, già da ieri sera sono partiti per le rispettive Nazionali e altri lasceranno Roma oggi.

Come riporta Sky Sport, unico che deve ancora attendere è Francesco Acerbi, per lui lo stop è arrivato direttamente dalla Federcalcio in attesa di nuove comunicazioni.

Foto: Twitter Lazio