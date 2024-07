Lazio, Noslin si presenta: “Ritrovare Baroni è molto importante per me, è stato uno dei motivi per cui ho scelto questo meraviglioso club”

Tijjani Noslin si è presentato al mondo Lazio e ad i suoi tifosi. Lo ha fatto parlando direttamente ai canali ufficiali del club. Di seguito le sue prime parole da giocatore biancoceleste: “Ciao, sono Tijjani Noslin, vengo dall’Olanda. Ho 25 anni e sono molto contento di essere un giocatore della Lazio. Credevo che avessi poche possibilità di arrivare alla Lazio, pensavo fosse complicato arrivare a un livello del genere. Ma fortunatamente sono davvero un calciatore della Lazio! Ritrovare Baroni è molto importante per me, è stato uno dei motivi per cui ho scelto questo meraviglioso club. Sono molto felice del fatto che si fidi molto di me, spero di riuscire a conquistare tanti grandi traguardi insieme a lui qui. Ho grandi obiettivi con questa maglia, soprattutto a livello europeo. Spero di raggiungere un grande livello con questa squadra e di giocare per grandi traguardi. Gli ultimi mesi sono passati velocemente, è stato come andare sulle montagne russe. Sono andato alla scoperta di un nuovo paese, i miei ex compagni e gli allenatori mi hanno aiutato a crescere. Sono felice di essere riuscito a ripagare la loro fiducia con il mio modo di giocare a calcio”.

Foto Instagram Lazio