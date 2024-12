Lazio, Noslin si è sbloccato. Ora per Baroni il ruolo da prima punta è un piacevole dubbio

I tre schiaffi inflitti da Noslin al Napoli, per Baroni hanno un doppio valore. In primis il prezioso passaggio del turno in Coppa Italia, che insieme al percorso in Europa League può dare alla squadra vitalità in più per affrontare il campionato, e raggiungere l’obiettivo Champions (o magari qualcosa di più). Ma la seconda notizia positiva che il bravissimo tecnico biancoceleste si porta a casa, è sicuramente quella di poter puntare con più decisione su Noslin. Una tripletta al Napoli non può lasciare indifferenti, ed è chiaro che per domenica (sempre contro il Napoli), Baroni dovrà sbrogliare un piacevole nodo, che è quello della prima punta. Castellanos o Noslin? I due sotto alcuni punti di vista, come il lavoro per la squadra e la tecnica individuale, hanno caratteristiche comuni. Ma la freddezza mostrata ieri sotto porta dall’olandese, oltre che la grande mole di compiti svolti per la squadra, potrebbe spingere l’allenatore a cedere (almeno per questa volta) il ruolo da prima punta proprio al classe ’99. Con Dia non al meglio, però, la Lazio potrebbe anche scendere in campo con entrambi, esattamente rispettando il tipo di dinamica tattica che ha fatto svoltare i capitolini in questa stagione, quella del doppio attaccante. Vedremo che scelte farà l’allenatore, anche perché con un Noslin così, queste diventano difficilissime, quanto piacevoli.

Foto: Instagram Lazio