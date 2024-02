Lazio, nessuno parla ai microfoni dopo la sconfitta con il Bologna. Società in silenzio stampa

Nessun tesserato Lazio è intervenuto ai microfoni della stampa in seguito alla sconfitta dell’Olimpico per 1-2 contro il Bologna. Probabilmente in segno di protesta per alcune scelte arbitrali, che la società biancoceleste pare non aver condiviso. Già al termine della prima frazione di gioco c’erano state forti proteste per un intervento in area ai danni di Isaksen che l’arbitro, coadiuvato anche dalla sala VAR, non ha ritenuto di punire con il calcio di rigore. Ma anche per la mancata espulsione di Fabbian per doppio giallo.

Foto: Twitter S.S. Lazio