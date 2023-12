Lazio, nessun esame per Luis Alberto. Verso il rientro anche Zaccagni e Casale

Buone notizie in casa Lazio, in vista dei prossimi impegni. Sarri recupera qualche infortunato, dopo l’emergenza delle scorse settimane. In gruppo si sono rivivisti sia Zaccagni che Casale. Entrambi saranno a disposizione per la trasferta di Verona di sabato: gara fondamentale per i biancocelesti, in cerca di continuità soprattutto in campionato. Non verranno rischiati ovviamente questa sera in Coppa Italia.

Buone notizie anche per Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo, infatti, non si sottoporrà a nessun esame strumentale dopo la sostituzione forzata dell’Olimpico contro il Cagliari. Questa sera non sarà a disposizione contro il Genoa, ma con tutta probabilità scenderà in campo già al Bentegodi. L’unico biancocelste da recuperare è quindi Alessio Romagnoli, che potrebbe rivedersi in campo contro l’Atletico Madrid o, al massimo, contro l’Inter all’Olimpico.

Foto: twitter Lazio