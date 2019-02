Lazio nel mirino dell’Uefa: inchiesta per comportamento razzista dei tifosi

Dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Siviglia, la Lazio è finita nel mirino della Uefa. L’organismo disciplinare della federazione europea ha infatti aperto un’indagine per un presunto comportamento razzista dei suoi tifosi in Andalusia, durante il match del Sanchez Pizjuan. Non solo, la Fifa ha contestualmente aperto un procedimento nei confronti dell’esterno Adam Marusic, espulso. I casi saranno discussi dal Contro, Ethics and Disciplinary Body il prossimo 28 marzo.

Foto: Wikipedia