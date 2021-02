Lazio, nel 2021 migliore in Italia e terza in Europa

La Lazio ha ottenuto la sua sesta vittoria consecutiva in campionato, è la squadra che ha fatto più punti di tutti in Italia, 19, il frutto di un pareggio e poi di 6 vittorie. Vittorie inoltre anche nel derby con la Roma e con l’Atalanta, quindi con grandi avversari. Un filotto che ha consentito a Immobile e compagni di riportarsi in zona Champions, a 40 punti come la Roma e a soli 2 punti dalla Juve terza.

La prova del 9 per i biancocelesti sarà domenica prossima, a San Siro contro l’Inter, dove testerà le proprie reali ambizioni.

Lazio che anche in Europa è tra le top: è soltanto terza per punti fatti, alle spalle solo di Manchester City che ne ha messi a referto 24 in 8 gare e Monaco 21 in 7 gare.

Insomma, la squadra che aveva stupito tutti prima del Covid è tornata.

Foto: Twitter Lazio