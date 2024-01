Lazio e Napoli non si fanno male: 0-0 all’Olimpico

Partita molto bloccata tra Lazio e Napoli. Primo tempo tattico con poche occasioni, una per la Lazio al 14’ con Isaksen che, imbeccato da Luis Alberto, non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta da posizione favorevole. Il Napoli ha agito spesso di rimessa, ma senza innescare Raspadori quasi sempre isolato malgrado il lavoro di Politano e Zielinski. Nella Lazio proprio Isaksen tra i più attivi, anche se Castellanos mai ha avuto l’opportunità per impensierire la difesa avversaria. La sensazione, a fine primo tempo, è che ci vorrà un episodio per sbloccare il risultato.

Immediatamente all’inizio del secondo tempo, la Lazio riesce a trovare il gol grazie alla sforbiciata del Taty Castellanos che sorprende Gollini. A nulla vale, però, il bel gesto tecnico poiché Orsato annulla subito il gol del centravanti laziale. Partita statica all’Olimpico dove la prudenza e la paura fanno da padrone. Al 64esimo un altro squillo da parte della Lazio che ci prova con Cataldi, che, con la sua conclusione, sfiora di poco il palo. Il più pericoloso è ancora Isaksen, che corre sulla e serve Castellanos, il quale però di tacco non riesce a spedirla in porta, anche grazie all’ottimo posizionamento di Ostigard. Finisce così il match tra Lazio e Napoli con il risultato di 0 a 0.

Foto: X Lazio