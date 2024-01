Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali

Oggi alle 18 si gioca un big match di giornata: Lazio-Napoli. La squadra di casa si trova sesta a 33 punti, in corsa per la zona Europa, mentre la squadra partenopea si trova nona a 31 punti, con il bisogno urgente di tornare a macinare risultati per poter ambire alle zone alte della classifica. Ecco le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano; Raspadori. Allenatore: Mazzarri

Foto: Instagram Serie A