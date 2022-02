Napoli, i convocati di Spalletti per la Lazio

Il Napoli di Luciano Spalletti questa sera avrà un’occasione d’oro per recuperare punti nei confronti di Inter e Milan, fermati sul pareggio rispettivamente contro Genoa e Udinese. La formazione partenopea, però, sarà impegnata in una partita tutt’altro che semplice, in programma allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio guidata da Maurizio Sarri.

Il tecnico azzurro ha diramato la lista dei convocati per l’incontro, dove non figurano ancora gli indisponibili Tuanzebe, Malcuit, Anguissa e Lozano:

Portieri: Meret, Ospina, Marfella;

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli;

Centrocampisti: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Attaccanti: Insigne, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.

Foto: Twitter Napoli