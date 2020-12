Lazio, Muriqi torna in gruppo: è disponibile per la partita con il Napoli

Vedat Muriqi, centravanti della Lazio acquistato in estate dal Fenerbahce, è tornato in gruppo dopo l’infortunio rimediato il mese scorso durante la partita casalinga di Champions contro lo Zenit San Pietroburgo. Oggi Muriqi si è allenato con la squadra: Simone Inzaghi potrà contare su di lui per la partita di domenica contro il Napoli.

Foto: Twitter Lazio