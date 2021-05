Lazio, Milinkovic-Savic torna a disposizione per il derby

Sospiro di sollievo per Simone Inzaghi e la Lazio. In vista del derby contro la Roma, il tecnico biancoceleste potrà contare anche su Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista è stato operato per la frattura del setto nasale, ma come riporta la Gazzetta dello Sport, martedì già correva sul campo di Formello e domani sarà in campo nel derby della Capitale. Il serbo giocherà con una mascherina di protezione in carbonio.

FOTO: Twitter Serie A