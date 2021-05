Lazio, Milinkovic-Savic salta il Parma ma punta al derby di sabato. Caicedo recuperato

Ultime in casa Lazio dopo la ripresa degli allenamenti di oggi: il centrocampista serbo, Sergej Milinkovic-Savic dopo l’operazione di ieri al naso, non si è visto in campo oggi: salterà il Parma e dovrebbe rientrare per il derby contro la Roma di sabato, dove verosimilmente dovrebbe giocare con una maschera protettiva.

Buone notizie invece per Caicedo, con l’attaccante che ha recuperato dall’infortunio e che oggi si è aggregato al gruppo.

Foto: Twitter Lazio