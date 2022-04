Buone notizie da Formello per Maurizio Sarri, in vista della gara con il Milan. Milinkovic-Savic, assente nei giorni scorsi per influenza, è rientrato a pieno regime e pronto a scendere dal 1’ con Leiva e Luis Alberto a centrocampo. Ancora out Pedro, alle prese con un fastidio al polpaccio destro, e Marusic, che sta smaltendo i postumi dell’influenza.

Foto: Twitter Serie A