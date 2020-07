Lazio-Milan, le ultimissime sulle probabili formazioni

Non solo il derby della Mole, domani si gioca un’altra partita importantissima in chiave scudetto. La Lazio, seconda forza del campionato di Serie A, alle 21.45 ospita all’Olimpico il Milan. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Inzaghi deve fare i conti con gli squalificati Immobile e Caicedo, oltre ali infortunati Lulic, Luiz Felipe e Marusic. In attacco c’è solo Correa, supportato da Luis Alberto. In difesa, davanti a Strakosha, agiranno Patric, Acerbi e Radu, poi Lazzari e Jony sulle fasce, con Parolo, Cataldi e Milinkovic in mezzo al campo. In casa rossonera, Ibrahimovic scalpita per un posto da titolare, ma Pioli sembra intenzionato a riconfermare Rebic dal 1′. Out Castillejo per infortunio, alle spalle del croato ci saranno Bonaventura, Paquetá e Calhanoglu, con Kessie e Bennacer in mediana. Conti, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez a difendere la porta di Gigio Donnarumma.

LAZIO-MILAN, PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic, Jony; Luis Alberto, Correa. All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Bonaventura, Paquetà, Calhanoglu; Rebic (Ibrahimovic). All. Pioli.

Foto: Twitter ufficiale Milan