Lazio-Milan all’intervallo: decide Immobile. Proteste Milan per un braccio largo di Luis Alberto

La Lazio è in vantaggio sul Milan, nel big match dell’Olimpico. Al momento, decide un gol di Immobile dopo 4 minuti. L’attaccante, servito da Milinkovic-Savic, ha freddato subito Maignan.

Il Milan ha reagito, reclamando in diverse occasioni anche per episodi arbitrali dubbi. Il primo, reclamava un’espulsione di Strakosha, per aver toccato la palla di mano fuori area, con il portiere solo ammonito.

Il secondo reclamo, al 39′, per un tocco di braccio di Luis Alberto, che ha visto veementi proteste dei rossoneri. Al 43′, parata di Strakosha su Theo Hernandez, che aveva colpito con un ottimo sinistro da fuori. La Lazio ha ben controllato la gara, chiudendo in vantaggio il primo tempo.

Foto: Twitter Lazio