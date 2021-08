Buone notizie per la Lazio sul fronte mercato. La società potrà ufficialmente tesserare i nuovi acquisti, risolto l’ultimo ostacolo relativo all’indice di liquidità. Ecco il comunicato del club: “Si comunica che in data odierna la Covisoc ha disposto la revoca del provvedimento di non ammissione alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori”.

Foto: Twitter Lazio