Lazio, Marusic capitano contro la Triestina. E Zaccagni prende la 10

Dopo l’addio dello storico capitano biancoceleste, Ciro Immobile, in casa Lazio sono sorti dubbi su chi dovrà essere il punto di riferimento nello spogliatoio laziale nei prossimi anni. Nei giorni precedenti, Ivan Provedel si era espresso sulla vicenda, dichiarando che per lui la fascia di capitano dovrebbe essere affidata a Danilo Cataldi, ma la vicenda resta comunque ancora da definire.

Nella scorsa amichevole contro il Trapani, Baroni aveva affidato la fascia da capitano ad Alessio Romagnoli. Oggi invece, nel test amichevole contro la Triestina, nonostante Romagnoli fosse in campo, la fascia l’ha indossata Marusic. Vedremo da qui all’inizio della stagione chi sarà il prossimo capitano dei biancocelesti.

Mentre Mattia Zaccagni il nuovo numero 10 della Lazio. L’ex attaccante del Verona, rientrato anticipatamente dalle vacanze post-Europeo, ha scelto di lasciare la maglia numero 20 e ora dovrà raccogliere un’eredità pesante come quella di Luis Alberto.

Foto: Instagram Marusic