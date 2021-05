Lazio, Luiz Felipe torna in gruppo. Ancora out Milinkovic-Savic e Caicedo

Report medico in casa Lazio in vista della ripresa del campionato. C’è una novità positiva, Luiz Felipe, per la prima volta dall’operazione del 22 gennaio, è tornato ad allenarsi in gruppo, svolgendo anche la partitella finale. Difficilmente però rientrerà tra i convocati sabato per la Fiorentina, essendo ancora a corto di condizione.

Ancora a riposo Milinkovic-Savic, mentre assente sempre Felipe Caicedo per il problema al piede.

Foto: Twitter Lazio