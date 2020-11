Lazio, Luiz Felipe negativo al tampone. Oggi le visite mediche di idoneità

Buona notizia per Simone Inzaghi e la sua Lazio in tema Coronavirus.

Dopo Ciro Immobile e Thomas Strakosha anche Luiz Felipe è infatti risultato negativo al tampone ed è arrivato da pochi minuti alla clinica Paideia per le visite mediche per l’idoneità sportiva, prima di tornare a disposizione dei suo allenatore.

https://twitter.com/OfficialSSLazio/status/1330801332068954112?s=20

Foto: Twitter ufficiale Lazio